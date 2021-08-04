Власти Оренбургской области оказались в непростой ситуации. Сразу две крупные российские агрокомпании выразили желание построить в городе Бузулук на западе региона крупное маслоперерабатывающее предприятие.

Фото: Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Наталья Кирсанова

Ростовское АО "Астон" планирует построить там маслоэкстракционный завод мощностью переработки 1 млн тонн маслосемян в год. В перспективе рассматривается идея создания логистического хаба. Предприятие должно создать, по разным данным, от 300 до 500 рабочих мест. Объем инвестиций оценивается в 10 млрд рублей.

Другое предложение поступило от группы компаний "Нижегородский масложировой комбинат" (НМЖК). Помимо маслоэкстракционного завода аналогичной мощности, их проект предполагает строительство бутилировочной линии, способной выпускать ежегодно 125 тысяч тонн фасованного подсолнечного масла для российского рынка и на экспорт. Также в состав комплекса войдут линии по производству соусов и майонезов производительностью 80 тысяч тонн в год. Комплекс обеспечит работой более 500 человек, а объем инвестиций оценивается в 23,4 млрд рублей.

Интерес, проявленный обеими компаниями к Бузулуку, объясняется уникальностью этой локации сразу по ряду параметров. В первую очередь это доступность сырья: в окрестностях города находятся сотни фермерских хозяйств, занимающихся выращиванием подсолнечника и других масличных культур. Кроме того, в городе еще с советских времен сохранилась развитая инфраструктура: транспортная, водная и энергетическая. Наконец, Бузулук обладает необходимым количеством трудовых ресурсов и возможностями для организации профобучения.

Оба проекта направлены на рассмотрение правительства Оренбургской области. Включение их в список приоритетных позволит получить налоговые льготы. Но главное - области предстоит принять решение о выделении земли под строительство в рамках господдержки. Проблема лишь в том, что реализовать удастся только один из двух проектов. Область не сможет обеспечить сырьем сразу двух гигантов. Даже для одного предприятия часть сырья, вероятно, придется закупать в соседних регионах.

Выбор перед руководством Оренбургской области стоит не самый простой: любое решение может быть воспринято неоднозначно

Предложение НМЖК выглядит более выгодным и масштабным. Предполагаемые налоговые отчисления после выхода производства на проектную мощность составят около 2 млрд рублей в год - вдвое больше, чем у "Астона". Разница в объеме инвестиций также говорит в пользу нижегородцев. Кроме того, они обещают создать больше рабочих мест. Наконец, НМЖК работает в регионе уже второй десяток лет, а с 2015 года там действует принадлежащий группе Сорочинский маслоэкстракционный завод, перерабатывающий до 540 тысяч тонн семян в год.

Но есть нюанс. Еще до того, как проекты заводов были поданы на рассмотрение в минэкономразвития области, "Астон" заручился поддержкой губернатора: на Петербургском международном экономическом форуме был подписан меморандум о намерениях, касающийся именно этого проекта. Фактически теперь все зависит от процедуры, которую выберет правительство области для определения победителя. При последовательном рассмотрении заявок земля автоматически достанется тому, чей проект ляжет на стол первым. Рассматривать другой уже не будет никакого смысла - второй завод регион не потянет. Однако этот способ трудно назвать оптимальным, прежде всего для самой области. Другой вариант - одновременное рассмотрение обоих проектов на конкурентной основе. Непосредственное сравнение преимуществ, оценка пользы, которую они могут принести Оренбуржью, позволят принять обоснованное и прозрачное решение.

Что касается подписанного в Санкт-Петербурге меморандума, то он не является обязывающим договором, это лишь протокол о намерениях. Появление столь крупного конкурирующего проекта, как инициатива нижегородцев, - вполне весомая причина, чтобы их пересмотреть. Хотя, конечно, выбор перед руководством области стоит не самый простой: любое решение может быть воспринято неоднозначно.

Следует также учитывать, что значение бузулукского проекта далеко выходит за областные рамки. Растительное масло относится к категории продуктов, цены на которые отслеживаются на правительственном уровне. Увеличение предложения на внутреннем рынке ожидаемо приведет к их снижению.

Но важнее то, что в течение последнего десятилетия российское правительство уделяет огромное внимание развитию конкуренции в экономике и государственным мерам по ее защите и стимулированию. Четыре года назад президентским указом был утвержден Национальный план развития конкуренции - впервые в российской истории. С тех пор слова о важности конкуренции регулярно звучат на самом высоком уровне.

"Очевидно, что для развития конкуренции предстоит многое сделать и на уровне федерального правительства, и региональных органов власти", - заявлял год назад премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. О важности конкурентного подхода неоднократно высказывался и президент России.

"Еще раз подчеркну, что фундаментальная значимость конкуренции определена Конституцией России. И это направление одно из магистральных, как я уже сказал, для достижения целей, о которых было сказано в Послании [Федеральному Собранию]", - сказал Владимир Путин на одном из заседаний Госсовета.

Глава государства также отметил, что справедливая и честная конкуренция - это базовое условие для экономического и технологического развития. Ущерб экономике от несоблюдения законов о конкуренции он назвал "колоссальным". Таким образом, развитие конкурентной экономики остается одним из национальных приоритетов для России, и властям Оренбуржья предоставляется возможность вписаться в этот тренд.