Интенсивные испытания новейшей бронетехники проходят в Подмосковье

Под Москвой на закрытом полигоне идут интенсивные испытания новейшей отечественной бронетехники, в том числе, созданной на базе платформы "Армата".

Ведущему центру исследований и испытаний бронетехники - 38-му Научно-исследовательскому испытательному институту бронетанкового вооружения и техники Минобороны России, расположенному в подмосковной Кубинке, исполнилось 90 лет.

Корреспондентам "Российской газеты" удалось побывать на секретном полигоне и увидеть своими глазами, как идут испытания бронетехники нового поколения. Встретил нас и рассказал об истории НИИИ БТВТ исполнявший обязанности начальника института полковник Александр Олейников. Также нам удалось поговорить с одним из ветеранов - полковником в отставке Анатолием Федоровичем Усковым, вспомнившем интересные эпизоды из своей службы танкистом-испытателем.

Управление мотомеханизации Рабоче-крестьянской Красной армии выдало весьма грамотно составленное задание на проектирование автотракторотанкодрома 25 октября 1930 года. Местом дислокации выбрали подмосковную Кубинку. Тогда это был удаленный от столицы и достаточно глухой район Подмосковья. В то же время рядом находились Минское шоссе и Белорусская железная дорога, что облегчало доставку новой техники. Окончательное формирование этого испытательного центра произошло летом 1931 года - ровно девяносто лет назад.

Первоначально о научной работе там речи не шло. На полигоне планировалось лишь испытывать автомобили, танки и трактора, которые должны были поступать в Красную армию. Десятилетия этот центр именовался именно как "Полигон". Лишь в 1962 году он получил название "22 НИИ БТ Полигон". А в 1972 году стал 38-м НИИИ БТВТ. К этому времени в Кубинке удалось сформировать очень хорошую базу для проведения самых различных исследовательских работ и создать один из самых передовых в отечественных Вооруженных силах электронно-вычислительный центр.

Фото: Сергей Птичкин / РГ

На Полигоне Управления механизации и моторизации РККА с 1931 по 1941 год испытали всю бронетехнику, с которой наша страна вступила в Великую Отечественную войну. Хотя в песне пелось, что "броня крепка, и танки наши быстры", на деле не все было именно так. Броневая защита зачастую оказывалась слабой, а двигатели и трансмиссии слишком часто ломались. Оптика танков, особенно прицельная, оставляла желать лучшего, как и радиосвязь. Обитаемость боевых машин требовала от танкистов настоящего мужества, которым они, впрочем, всегда были полны.

Удивляться низкому качеству советской бронетехники не стоит. В 1931 году в стране вообще не было полноценного комплекса промышленности, которая должна работать на танковое производство. А это, помимо металлургии, еще и машиностроение, двигателестроение, приборостроение, оптическое производство, боеприпасная отрасль. Все находилось в стадии становления. И просто удивительно, как, не имея ничего в 1931-м, к 1941-м году удалось спроектировать и наладить производство таких танков как КВ-1, КВ-2 и Т-34/76. А уже в годы Великой войны создать настоящие шедевры мирового танкостроения - Т-34/85, ИС-2, ИСУ-152. И после Победы 1945 года отечественное танкостроение сохранило лидирующие позиции. Именно в России появился первый танк третьего поколения - Т-14 "Армата". Во всех других станах самыми современными остаются танки второго послевоенного поколения.

Фото: Сергей Птичкин / РГ

Сейчас в Кубинке полным ходом идут испытания трех образцов тяжелой бронетехники на базе платформы "Арматы". Танка Т-14, боевой машины пехоты Т-15 и Т-16 БРЭМ - бронированной ремонтно-эвакуационной машины. А также глубоко модернизированных Т-72, Т-80, Т-90, колесных платформ "Бумеранг", гусеничных платформ "Курганец", различных вариантов бронированных колесных машин, разработанных специалистами "Военно-промышленной компании". И многого другого, включая новейшие системы активной защиты бронетехники.

Наряду с испытаниями платформы "Армата", в 38 НИИИ БТВТ тестируют и тренажер для ее экипажа. На нем готовят танкистов-испытателей новейшей бронетехники и одновременно сам тренажер доводят до ума.

Состоит он из двух модулей - управления (для механика-водителя) и боевого (для командира и наводчика-оператора). Оба модуля связаны между собой, что позволяет не просто обучать военнослужащих управлению танком, но и проводить слаживание экипажей без траты драгоценного моторесурса новейшей техники.

В настоящий момент тренажер одновременно проходит государственные испытания и служит инструментом подготовки экипажей, испытывающих новейшую технику на полигоне института, заявил начальник лаборатории майор Юрий Ивлиев. По словам офицера, создаваемая имитация максимально приближена к реальным условиям внутри танка. Тренажер способен имитировать самые разные условия: любое время суток, все виды дорожного покрытия, низкую или высокую температуру воздуха и т. д. Обе импровизированные "кабины" раскачиваются, имитируя работу подвески боевой машины в ходе движения в точном соответствие с той виртуальной картинкой, которая отражается на мониторе. Кстати, у "Арматы" есть смотровые триплексы, но визуальная информация предается с видеокамер, установленных на броне, на достаточно большой экран монитора. Любителям танковых симуляторов остается только завидовать.

Подготовка проходят следующим образом: члены экипажа занимают места в учебных модулях, в то время как инструктор - он же сотрудник института занимает место за столом с компьютером и несколькими мониторами. На них выводятся как изображения с видеокамер внутри учебных модулей, так и изображение танка на виртуальной трассе полигона. Это позволяет полностью контролировать как действия экипажа, так и поведение машины в ответ на них.