В Риме обнаружили священный пограничный камень императора Клавдия

Sacred stone tied to the legend of Romulus and Remus unearthed in Rome https://t.co/qC6Y2Xz6DM — Live Science (@LiveScience) August 3, 2021

В историческом центре Рима строители раскопали огромный камень Cippus, определявший священные границы древнего города почти 2000 лет назад.

Как сообщает журнал Live Science, найденный артефакт имеет высоту более шести футов (почти два метра) и сделан из тонкого известняка - травертина.

"Это был один из десятков подобных камней, которые отмечали римский "помериум" - священную полосу земли внутри и за пределами городских стен, где было запрещено строить или возделывать землю и где запрещалось носить оружие", - сообщает британский профессор Питер Уайзмен.

Согласно древнеримскому праву, все, что находилось внутри "помериума", было частью Рима и называлось "urbs", а все, что находилось за его пределами, было просто территорией - называлось "ager".

Латинская надпись на камне указывает, что Cippus был установлен примерно в 49 году нашей эры во время расширения императора Клавдия. Пока реконструкция не будет завершена, священный пограничный камень будет выставлен в музее Ara Pacis.