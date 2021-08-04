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04.08.2021,  
10:40
Текст:  Мария Волкова

Кинолог минно-розыскной службы рассказал о службе в Сирии

Для чего саперам нужны служебные собаки, как кинологи готовят четвероногих помощников к работе в минно-розыскной службе и каковы особенности работы в "горячих точках" Сирии? Об этом в интервью "Армейскому стандарту" рассказал сержант Самур Самуров, командир минно-розыскного отделения.
Фото: Минобороны РФ/РИА Новости Фото: Минобороны РФ/РИА Новости
Фото: Минобороны РФ/РИА Новости

Он поделился воспоминаниями о командировке в Сирию в 2016 году, куда отправился вместе со служебным лабрадором по кличке Дуся. Собаки нужны саперам для того, чтобы обследовать участки, где поиск приборами неэффективен. Встречаются металлические предметы, предназначение которых не так просто определить. А собака натаскана на запах взрывчатого вещества, а не на материал.

Фото: Калашников / youtube.com
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К командировкам в "горячие точки" собак готовят по усиленной программе. Учат распознавать наиболее часто встречающиеся вещества - тротил, селитру, пластид.

Одна из главных сложностей работы в Сирии - это жаркий климат. Саперы начинали работать в 5 утра, пока солнце не сильно печет. При необходимости делали дополнительные перерывы: животные сами давали понять, когда не могут больше работать.

Немало сложностей доставляли самодельные взрывные устройства. Они всегда непредсказуемы и хорошо замаскированы. Собаки не понимают, что на растяжку со взрывателями нельзя наступать. Поэтому человеку нужно быть внимательным вдвойне.

- Вожатый всегда должен быть доволен своей собакой, ведь она показывает то, что ты в нее вложил. Если животное работает плохо, это не ее вина. Это ты ее не научил, - подчеркнул сержант.

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