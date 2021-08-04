Кипр. Открытие шоу-апартаментов в Trilogy

В многофункциональном высотном комплексе Trilogy распахнули свои двери первые дизайнерские шоу-апартаменты. Сегодня башни комплекса возвышаются над уровнем 24 этажа и уже стали заметной частью панорамы Лимасола.

Впечатляющие апартаменты в премиальном проекте компания Cybarco спроектировала дизайн-студия SidetoSide, создававшая интерьеры Skorpios Island и Amara Hotel в Лимасоле. В апартаментах, расположенных на первой линии моря, гармонично соединяются изысканный итальянский стиль и тончайшая работа немецких мастеров: мебель Casamilano, текстиль Dedar Milano, керамическая плитка Marazzi - и коллекция аксессуаров от Hermès, Chistofle, Frette, Lalique и Baccarat наряду с избранными художественными произведениями от Alpha C.K. Art Gallery. Кухня Arclinea, разработанная эксклюзивно для Trilogy дизайнером Антонио Читтерио, оснащена бытовой техникой класса люкс от Gaggenau. В ванных комнатах царят всемирно известные бренды Dornbracht и Villeroy & Boch.

Исполнительный директор Trilogy Limassol Seafront и генеральный директор Cybarco Михалис Хаджипанайоту с воодушевлением говорит об этом знаковом событии: "Мы невероятно рады новой возможности, которую получили несмотря на беспрецедентные вызовы прошлого года: возможности принимать клиентов на месте строительства и помогать им почувствовать стиль и образ жизни в Trilogy. Не в меньшей степени мы гордимся тем, что отобрали для наших интерьеров самые элегантные предметы роскоши. Мы убеждены в уникальности этого новаторского проекта, поэтому его соответствие высочайшим стандартам всегда было непреложным условием нашей работы. Темпы строительства, пристальное внимание к деталям, упорство и стойкость нашей команды - все это свидетельствует о преданности Cybarco существующим и новым клиентам. Мы уверены, что наши проекты так же продолжат привлекать покупателей из других стран".

Trilogy служит позитивным примером для всего рынка строительства и недвижимости на Кипре: проект обеспечен финансированием, а объем продаж и бронирований в комплексе превышает €230 млн. Более 120 апартаментов и 80% офисных помещений в West Tower (Западной башне) и East Tower (Восточной башне) уже распроданы. Их ввод в строй запланирован на лето 2022 года.

Получить подробную информацию о доступных апартаментах и офисах в Trilogy, а также организовать персональный просмотр шоу-апартаментов, можно по на сайте www.trilogylimassol.ru

Материалы предоставлены компанией Cybarco