Кипр. Открытие шоу-апартаментов в Trilogy

Новости

Откуда в Москве чаще всего эвакуируют машины 14:39
В Госдуме оценили идею сократить перечень безрецептурных лекарств 14:34
Суд поддержал требования Роскомнадзора о блокировке роликов на YouTube 14:33
В ЦВО опровергли аварийную посадку военного самолета в Перми 14:31
Число жертв столкновения поездов в Чехии возросло до трех 14:00
В РФ увеличат число ливневых канализаций для борьбы с подтоплениями 13:59
Названа причина крупного ДТП с автобусом в Москве 13:45
На Дону родным погибших на химкомбинате выплатят по миллиону рублей 13:45
"Газпром" сменил "прописку" 13:43
Врач рассказала, кому нельзя быть донором 13:22
Челябинские врачи спасли от слепоты новорожденную весом в 920 граммов 13:22
УЕФА заменил судей на матче "Спартак" - "Бенфика" 13:21
Бастрыкин поручил проработать все версии исчезновения девочки в Тюмени 13:16
Итальянцы выиграли золото в командной гонке на треке с мировым рекордом 13:11
ВЦИОМ: Россияне чаще выбирают отечественное шампанское 13:11
Армия Израиля ответила на ракетный обстрел со стороны Ливана 13:09
В Петербурге задержан мужчина за кражу 10 млн рублей у пенсионера 13:08
По наводке Колумбии в мире за 1,5 месяца изъяли 116 тонн кокаина 13:06
Осенью и зимой в Германии продолжат носить защитные маски 13:05
В Москве восемь человек пострадали в ДТП с автобусом 13:05
Ученые нашли микробов, изучение которых поможет редактировать ДНК 13:00
Свердловские власти объяснили повышение цен на овощи засухой 12:59
Андрей Бочкарев: До конца года в столице откроется 10 станций метро 12:52
Мошенники выманили у 92-летнего пенсионера десять миллионов рублей 12:50
Эксперт рассказал, что отличает современного хакера 12:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Юрий Жданов: Жесткое оружейное законодательство снижает количество убийств
Юрий Жданов: Жесткое оружейное законодательство снижает количество убийств
На что в Раифском монастыре пожертвовал деньги первый президент Татарстана
На что в Раифском монастыре пожертвовал деньги первый президент Татарстана
04.08.2021 14:02

Кипр. Открытие шоу-апартаментов в Trilogy

В многофункциональном высотном комплексе Trilogy распахнули свои двери первые дизайнерские шоу-апартаменты. Сегодня башни комплекса возвышаются над уровнем 24 этажа и уже стали заметной частью панорамы Лимасола.
Предоставлено компанией Cybarco Предоставлено компанией Cybarco
Предоставлено компанией Cybarco

Впечатляющие апартаменты в премиальном проекте компания Cybarco спроектировала дизайн-студия SidetoSide, создававшая интерьеры Skorpios Island и Amara Hotel в Лимасоле. В апартаментах, расположенных на первой линии моря, гармонично соединяются изысканный итальянский стиль и тончайшая работа немецких мастеров: мебель Casamilano, текстиль Dedar Milano, керамическая плитка Marazzi - и коллекция аксессуаров от Hermès, Chistofle, Frette, Lalique и Baccarat наряду с избранными художественными произведениями от Alpha C.K. Art Gallery. Кухня Arclinea, разработанная эксклюзивно для Trilogy дизайнером Антонио Читтерио, оснащена бытовой техникой класса люкс от Gaggenau. В ванных комнатах царят всемирно известные бренды Dornbracht и Villeroy & Boch.

Исполнительный директор Trilogy Limassol Seafront и генеральный директор Cybarco Михалис Хаджипанайоту с воодушевлением говорит об этом знаковом событии: "Мы невероятно рады новой возможности, которую получили несмотря на беспрецедентные вызовы прошлого года: возможности принимать клиентов на месте строительства и помогать им почувствовать стиль и образ жизни в Trilogy. Не в меньшей степени мы гордимся тем, что отобрали для наших интерьеров самые элегантные предметы роскоши. Мы убеждены в уникальности этого новаторского проекта, поэтому его соответствие высочайшим стандартам всегда было непреложным условием нашей работы. Темпы строительства, пристальное внимание к деталям, упорство и стойкость нашей команды - все это свидетельствует о преданности Cybarco существующим и новым клиентам. Мы уверены, что наши проекты так же продолжат привлекать покупателей из других стран".

Trilogy служит позитивным примером для всего рынка строительства и недвижимости на Кипре: проект обеспечен финансированием, а объем продаж и бронирований в комплексе превышает €230 млн. Более 120 апартаментов и 80% офисных помещений в West Tower (Западной башне) и East Tower (Восточной башне) уже распроданы. Их ввод в строй запланирован на лето 2022 года.

Получить подробную информацию о доступных апартаментах и офисах в Trilogy, а также организовать персональный просмотр шоу-апартаментов, можно по на сайте www.trilogylimassol.ru

Материалы предоставлены компанией Cybarco

Пресс-релизы Компании Пресс-релизы компаний

Главное сегодня

Памфилова: Уже зарегистрировано более 4 тысяч кандидатов в Госдуму
Россияне смогут получить скидку в 25% на электромобили
В Киеве задержали угрожавшего взорвать гранату в здании кабмина
Два человека погибли и почти 40 пострадали при столкновении поездов в Чехии
В Москве прощаются с президентом факультета журналистики МГУ Ясеном Засурским