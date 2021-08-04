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Музыкант Валерий Шаповалов заразился в больнице COVID и умер

Новости
    04.08.2021, 15:42
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Валерий Шаповалов Фото: youtube.com/ Валерий Шаповалов
Фото: youtube.com/ Валерий Шаповалов

2 августа в Москве в возрасте 70 лет умер советский, российский музыкант Валерий Шаповалов. Об этом на своей странице в Instagram сообщил Вячеслав Малежик.

"Валерий Шаповалов - блестящий музыкант и надежный друг! Нам будет тебя, Валера, не хватать. Жаль, что нельзя будет тебе позвонить среди ночи с уверенностью, что ты приедешь и выручишь. Ты на небесах не пропадёшь, потому что ты - штучный экземпляр!" - написал артист.

Шаповалов скончался в одной из московских клиник. Весной музыкант перенес серьезную операцию, но во время реабилитации в госпитале заразился коронавирусом. Причиной смерти стали осложнения, вызванные инфекцией.

Валерий Шаповалов родился 14 августа 1950 года в Москве. Уже в 1965-м собрал бит-группу "Москвичи", выступавшую в баре "Времена года" ЦПКиО имени Горького. С 1968-го работал в Москонцерте с различными солистами в качестве гитариста, бас-гитариста и ударника. В 1975-м - солист группы "Братья Шаповаловы" и знаменитой "Мозаики". В начале 80-х начал писать собственные песни, работал в Росконцерте в качестве автора-исполнителя с ВИА "Пламя" и "Верные друзья". В 1985-м выпустил дебютный магнитоальбом "Челнок", а в 1986-м первый диск-миньон "По вашим письмам" на "Мелодии".

В 1988-м Валерий создал группу "Лимонадный Джо" - по названию хита советского проката, пародийного чехословацкого вестерна 1964 года. На следующий год был записан главный хит Шаповалова - Стой, кто идет?!"

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