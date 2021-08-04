Первый испытательный пуск тяжелой МБР "Сармат" запланирован на осень

Первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты тяжелого класса "Сармат" запланирован на осень. До конца 2021 года в рамках летно-конструкторских испытаний ракеты намечено выполнить два пуска "Сармата", сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

- Первый пуск запланирован на осень, второй - на конец года, - рассказал собеседник агентства.

Уже выполнено три бросковых пуска МБР с космодрома Плесецк: ракету выстреливали из шахты пороховым аккумулятором давления с кратковременным включением маршевого двигателя.

Ракета "Сармат" создана в ГРЦ имени Макеева. По данным из открытых источников, при ее разработке акцент делался не на массу забрасываемого груза - как, например, в Р-36М "Воевода", - а на дальность полета.

Это позволяет ракете двигаться по неоптимальным траекториям, обходя зоны действия ПРО. "У "Воеводы" дальность - 11 тысяч километров, у новой системы ограничений по дальности практически нет", - заявил в 2018 году, рассказывая о "Сармате", Владимир Путин.

Забрасываемая масса новой ракеты - 10 тонн. Она станет носителем управляемых гиперзвуковых боеголовок "Авангард".