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04.08.2021,  
09:41
Текст:  Антон Валагин

Первый испытательный пуск тяжелой МБР "Сармат" запланирован на осень

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты тяжелого класса "Сармат" запланирован на осень. До конца 2021 года в рамках летно-конструкторских испытаний ракеты намечено выполнить два пуска "Сармата", сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

- Первый пуск запланирован на осень, второй - на конец года, - рассказал собеседник агентства.

Уже выполнено три бросковых пуска МБР с космодрома Плесецк: ракету выстреливали из шахты пороховым аккумулятором давления с кратковременным включением маршевого двигателя.

Ракета "Сармат" создана в ГРЦ имени Макеева. По данным из открытых источников, при ее разработке акцент делался не на массу забрасываемого груза - как, например, в Р-36М "Воевода", - а на дальность полета.

Фото: Телеканал 360 / youtube.com
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Это позволяет ракете двигаться по неоптимальным траекториям, обходя зоны действия ПРО. "У "Воеводы" дальность - 11 тысяч километров, у новой системы ограничений по дальности практически нет", - заявил в 2018 году, рассказывая о "Сармате", Владимир Путин.

Забрасываемая масса новой ракеты - 10 тонн. Она станет носителем управляемых гиперзвуковых боеголовок "Авангард".

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