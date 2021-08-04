Подражая ТОС-2: огнеметную систему "Жара" разработали на Украине

Оприлюднено перші фото перспективної легкої мобільної вогнеметної системи (#РСЗВ) «Спека», яка створюється #ХКБМ на базі #ДозорБ», та стрілятиме 122-мм термобаричними снарядами. Схоже, що робили її нашвидкуруч // #дахкартем #шрз #артилеріяhttps://t.co/tCtcKHuKh9 pic.twitter.com/pWNBJHdy3j— Ukrmilitary Pages (@ukrmilitary) August 3, 2021
На его базе в Харьковском конструкторском бюро машиностроения создана легкая огнеметная самоходная система "Спека" ("Жара"), сообщает издание Defense Express.
В реализации этого проекта также приняли участие "Шепетовский ремонтный завод", который изготовил пусковую установку, и разработчик боеприпасов - киевская холдинговая компания "Артем".
На грузовой платформе броневика смонтирован пакет с десятью направляющими, предназначенными для запуска 122-мм термобарических снарядов РС-122ТБ, которые, по данным Ukrainian Military Pages, могут поражать цели на дистанции 7000 метров. Длина снаряда - 1450 мм, двигателя - 795 мм. Масса боевой части - 11,5 кг.
Их предназначением является комбинированное поражение живой силы на открытой местности и в укрытиях различного типа, а также вывод из строя небронированной и легкобронированной техники, а также элементов инфраструктуры.
Конструкторы расхваливают свое детище, упирая на его высокую мобильность. Пусковая установка прячется внутри корпуса, и на марше его трудно отличить от обычной бронемашины. Правда, как оказывается, пока проведено испытание только боевой части, а двигатель для снаряда только создается, и окончание работ запланировано лишь на конец года.
Утверждается, что украинские военные проявили заинтересованность в этом образце вооружения. По тексту можно понять, что все делается с оглядкой на российские тяжелые огнеметные системы, в том числе ТОС-2 "Тосочка" на колесном шасси.
Ожидается, что эта установка на базе "Дозор-Б" будет продемонстрирована в Киеве во время празднования Дня независимости.