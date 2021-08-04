На востоке Москвы местный житель сжег три машины

В полицию в ночь на 4 августа поступила информация, что на 3-й Гражданской улице горят три автомобиля.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что неизвестный на парковке во дворе дома предположительно с помощью горючей жидкости поджег один из автомобилей, сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь. Через некоторое время произошло возгорание еще двух машин, находившихся рядом. Общая сумма ущерба составила более двух миллионов рублей.

Сотрудники полиции ОМВД России по району Богородское задержали поджигателя. Им оказался 37-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Задержанный взят под домашний арест.