Откуда в Москве чаще всего эвакуируют машины

Чаще всего в российской столице на спецстоянки забирают автомобили, припаркованные с нарушениями на проспекте Мира, Варшавском шоссе и Ленинградском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

По данным ведомства, больше остальных с московских улиц эвакуируют автомобили KIA, Hyundai и Volkswagen. Всего с начала года на спецстоянках оказались уже 116 тысяч машин. Более двух тысяч из них забрали с проспекта Мира.

- Автомобилисты, которые паркуются под запрещающими знаками, создают угрозу ДТП, - отмечают в дептрансе. - А паркующиеся на местах для инвалидов не дают удобно остановиться тем, кому это действительно нужно.