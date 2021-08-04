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04.08.2021 14:39
Рубрика: Происшествия

Откуда в Москве чаще всего эвакуируют машины

Текст: Сергей Жуков

Чаще всего в российской столице на спецстоянки забирают автомобили, припаркованные с нарушениями на проспекте Мира, Варшавском шоссе и Ленинградском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

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По данным ведомства, больше остальных с московских улиц эвакуируют автомобили KIA, Hyundai и Volkswagen. Всего с начала года на спецстоянках оказались уже 116 тысяч машин. Более двух тысяч из них забрали с проспекта Мира.

- Автомобилисты, которые паркуются под запрещающими знаками, создают угрозу ДТП, - отмечают в дептрансе. - А паркующиеся на местах для инвалидов не дают удобно остановиться тем, кому это действительно нужно.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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