Синоптики рассказали о погоде в Москве 4 августа

Слабое влияние антициклона еще удержит в среду теплую погоду в столице. И воздух прогреется до +24 градуса. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

Как отмечают метеорологи, днем 4 августа температура воздуха не превысит +24 градусов, временами возможен дождь. Содержание кислорода в пределах нормы, как и атмосферное давление - 748 мм рт. ст. Такие погодные условия являются благоприятными для большинства людей, в том числе метеозависимых.

По прогнозам метеорологов, уже 5 августа ситуация изменится, небо затянут тучи, пойдет моросящий дождь и температура не превысит +20 градусов.

Кстати, самым жарким 4 августа было в 2010 году, когда воздух прогрелся до +37,2 градуса.