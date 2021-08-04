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Рубрика: Общество

Синоптики рассказали о погоде в Москве 4 августа

Текст: Ирина Огилько
Слабое влияние антициклона еще удержит в среду теплую погоду в столице. И воздух прогреется до +24 градуса. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости
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Как отмечают метеорологи, днем 4 августа температура воздуха не превысит +24 градусов, временами возможен дождь. Содержание кислорода в пределах нормы, как и атмосферное давление - 748 мм рт. ст. Такие погодные условия являются благоприятными для большинства людей, в том числе метеозависимых.

По прогнозам метеорологов, уже 5 августа ситуация изменится, небо затянут тучи, пойдет моросящий дождь и температура не превысит +20 градусов.

Кстати, самым жарким 4 августа было в 2010 году, когда воздух прогрелся до +37,2 градуса.

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