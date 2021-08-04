В Чехове полицейские уничтожили 200 кустов дикорастущей конопли

На территории Московской области полиция проводит оперативно-профилактическое мероприятие "Мак". Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что эта операция направлена на выявление и ликвидацию незаконных посевов мака, конопли и других растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, выявление очагов дикорастущих наркокультур.

Так, сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городскому округу Чехов обнаружили участок, расположенный вблизи деревни Плешкино, площадью более десяти соток с дикорастущей коноплей. Результаты исследования показали, что изъятые образцы растений оказались наркотическим средством - марихуаной.

Полицейские ликвидировали очаг произрастания каннабиса. Общее количество уничтоженных растений составило более 200 кустов, общим весом около 30 килограммов.