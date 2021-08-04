Выявлены преступные схемы незаконного освобождения от военной службы

Московский городской военный прокурор Владислав Приходченко рассказал о характере и структуре военной преступности в столичном регионе.

"Позитивным итогом прошлого года стало существенное сокращение случаев рукоприкладства и нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими. Однако в текущем году в воинских коллективах вновь произошел рост числа указанных правонарушений", - отметил Приходченко в интервью "Интерфаксу". Треть всех учтенных преступлений приходится на долю контрактников, и именно они оказывают доминирующее влияние на криминогенную обстановку.

Наиболее склонными к выяснению отношений с помощью кулаков оказались солдаты и сержанты по призыву. В то же время, по словам прокурора, "данные преступления составляют всего лишь 6 процентов от общего количества учтенных криминальных деяний".

Среди правонарушений в офицерской среде Приходченко назвал мошенничество, должностные преступления, а также мелкое взяточничество. В качестве примера он привел действия начальника отделения медицинской роты одной из подмосковных воинских частей. Того судили по шести эпизодам мелкого взяточничества. Деньги эскулап получал за выдачу заведомо ложных заключений о временном освобождении четырех военных от исполнения должностных обязанностей.

Также Московский городской военный прокурор отметил рост мелкого взяточничества, злоупотреблений должностными полномочиями и их превышение.

Коррупционные преступления выявлены среди гражданского персонала военкоматов. Там раскрыты преступные схемы незаконного освобождения граждан от военной службы по призыву. "В отношении должностных лиц, обвиненных во взятках, расследуются уголовные дела", - сообщил Приходченко.