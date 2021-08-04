Гарантийный фонд Чувашии стал одним из лучших в стране

Гарантийный фонд Чувашии вошел в топ-5 аналогичных организаций в регионах страны. Это следует из представленного "Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства" рэнкинга за 2020 год.

Улучшив свои позиции на 37 пунктов, фонд республики занял пятую строчку с рангом АА - данный индекс присваивается при максимально высокой финансовой устойчивости. При этом Чувашия опередила Москву, гарантийная организация которого заняла 10-ю позицию.

К слову, в 2019 году финансовая устойчивость республиканского фонда оценивалась на среднем уровне ВВ.

- Это серьезный рост, достигнутый в том числе за счет кратного увеличения кредитования, обеспеченного поручительством нашего гарантийного фонда под нужды малого и среднего бизнеса, занятого в приоритетных отраслях экономики, в том числе исполняющего государственные и муниципальные контракты. Финансирование выросло более чем в 2,5 раза, - прокомментировал глава Чувашии Олег Николаев.

Он добавил, что две трети привлеченного финансирования направлено на инвестиции в основной капитал - приобретение техники и оборудования, строительство и ремонт. Всего в минувшем году под поручительство фонда бизнес Чувашии и на реализацию своих инвестиционных проектов привлек более 2,4 миллиарда рублей, создал около 200 рабочих мест.

Николаев отметил, что благодаря реализуемой в регионе индивидуальной программе социально-экономического развития в 2020 году удалось нарастить гарантийный капитал до более чем 1 миллиарда рублей и значительно расширить возможности гарантийной поддержки.

По словам исполнительного директора гарантийного фонда Чувашии Ольги Ланцовой, за первую половину 2021 года общий объем выданных поручительств в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос в 2,3 раза. Сумма обеспеченного кредитования увеличилась в 2,8 раза и достигла отметки в 1,8 миллиарда рублей.

Справка "РГ"

Рейтинг РГО формируется на основании показателей финансовой устойчивости и эффективности. В первый блок входят показатели достаточности капитала, ликвидности и уровня риска, а во второй - сумма и количество поручительств и гарантий за последний год, доля кредитов, выданных в регионе малому и среднему бизнесу с участием РГО, а также ряд других показателей.