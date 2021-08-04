На Среднюю Волгу на фоне аномальной жары придут грозы и ливни

В среду в Ульяновской, Самарской и Саратовской областях ожидаются шквалистое усиление ветра, грозы, ливни и местами аномальная жара.

Так, в Самарской области местами по востоку региона сохранится сильная жара 40 градусов, сообщили синоптики "Приволжского УГМС". В губернии ожидают кратковременные дожди, грозы с порывами шквалистого ветра до 20 метров в секунду. МЧС по региону уже предупредило жителей о потенциальной опасности.

- В Ульяновской области ожидается гроза, ливни со шквалистым усилением ветра до 25-27 метров в секунду, также крупный град, - сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он также отметил, что жаркая погода - до 40 градусов ожидается в Саратовской области.

Ранее синоптики "Приволжского УГМС" прогнозировали, что к середине недели с западных районов Европейской территории России к берегам Волги подойдет холодный атмосферный фронт с кратковременными дождями и грозами. Он активно начнет оттеснять горячий воздух на восток. Поэтому в последующие дни осадки прекратятся, изнуряющая жара спадет.