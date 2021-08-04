В ЦВО опровергли аварийную посадку военного самолета в Перми

Самолет, совершивший экстренную посадку в пермском аэропорту Большое Савино, не принадлежит военным. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Ранее в СМИ появилась информация об экстренной посадке военно-транспортного самолета в аэропорту столицы Прикамья. Сообщалось, что инцидент произошел из-за неисправности двигателя.

В пресс-службе ЦВО опровергли эту информацию, уточнив, что борт не принадлежит военному ведомству. На данный момент нет официальной информации, что за самолет совершил экстренную посадку. Комментарий пресс-службы аэропорта Большое Савино пока получить не удалось.