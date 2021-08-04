В Саратове водитель управлял машиной с двухлетней дочерью на коленях

В Саратове возбудили уголовное дело в отношении водителя, который посадил двухлетнюю дочь на колени, когда управлял машиной.

Как сообщает областное управление СК, уголовное дело в отношении 44-летнего саратовца возбуждено после проверки информации, размещенной в СМИ.

По данным следствия, вечером 1 июля житель Саратова, ехавший на автомобиле Nissan Qashqai по одной из городских улиц, посадил на колени свою двухлетнюю дочь. Следствие заподозрило отца в совершении преступления по части 1 статьи 151.2 УК РФ - "вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, заведомо представляющих опасность для жизни ребенка".

Как объяснили корреспонденту "РГ" в областном управлении СК, следствие посчитало, что для квалификации допущенного правонарушения, недостаточно административной ответственности, предусмотренной за нарушение правил перевозки детей, поскольку этими действиями была создана реальная угроза жизни и здоровью ребенка. По информации сотрудников СК, уже есть опыт применения такого же уголовного состава при похожих обстоятельствах в других регионах.

Нарушителю ПДД, если его вина будет доказана судом, грозит наказание от штрафа от 50 тысяч рублей до лишения свободы на срок до одного года.