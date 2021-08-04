Более 20 тысяч жителей Иркутска остались без света из-за пожаров

В Иркутске более 20 тысяч жителей города остались без электроснабжения из-за пожаров на трансформаторных подстанциях.

Сегодня около 7 часов 30 минут в МЧС поступило несколько звонков от жителей Иркутска. Они сообщили о пожарах на трансформаторных подстанциях на улицах Топкинская и Марии Цукановой областной столицы. К 9 часам возгорания удалось ликвидировать, сообщает региональный главк МЧС.

Жертв нет. Однако из-за аварийного отключения остались без электричества более 22 тысяч жителей Правобережного района Иркутска. Сейчас электроснабжение большинства потребителей восстановлено, уточнили в ведомстве.

Электросетевая компания продолжает восстановительные работы. Специалисты выясняют причины ЧП. Организована проверка исполнения законодательства об электроэнергетике, проинформировала пресс-служба прокуратуры Иркутской области.