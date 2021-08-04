Под Новосибирском годовалый ребенок утонул в колесе с водой

В Колыванском районе Новосибирской области годовалый ребенок скончался, захлебнувшись водой. Он остался без присмотра и упал в емкость для полива, сделанную в колесе из-под трактора, рассказали в Следственном управлении СК РФ по региону

Трагедия произошла около полудня 2 августа. Во дворе дома играли двое маленьких детей одного и двух лет. Там же находилась их 27-летняя мать, которая на некоторое время оставила детей в песочнице одних и зашла в дом. Когжа женщина вернулась на улицу, она увидела, что младший ребенок оказался в тракторном колесе с водой.

Малышу пытались оказать медицинскую помощь, "скорая" успела довезти ребенка до больницы, но врачам не удалось спасти ему жизнь. Следователи начали проверку по факту трагедии. Они устанавливают все обстоятельства случившегося и намерены принять профилактические меры по недопущению повторения подобного случая.