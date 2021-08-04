В КБР из-за камнепада погиб турист

Туристическая группа попала под камнепад в Черекском районе Кабардино-Балкарии. Альпинисты находились на высоте около 3 800 метров в ущелье Безенги между перевалами Думала и Урал. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике, один человек погиб.

- По предварительной информации один человек получил травмы не совместимые с жизнью и один человек пострадал. На место происшествия выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда в количестве 8 человек и 1 единица техники, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

За пострадавшим и другими членами группы спасатели планируют выслать вертолет Ми-8. Сейчас отправлена заявка на его привлечение, которую рассмотрят в ближайшее время.