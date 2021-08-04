В КБР медсестру задержали за подделку справки о вакцинации

В Нальчике 23-летнюю медсестру задержали по подозрению в подделке справки о вакцинации от COVID-19. Как сообщили в пресс-службе МВД республики, жительница Чегемского района, работавшая в одной из больниц столицы региона, продала подделку за пять тысяч. В поимке медсестры участвовали полицейские и ОМОН Росгвардии.

- При проведении оперативно-розыскных мероприятий задокументирован факт оказания незаконной услуги по изготовлению и предоставлению подложной справки, свидетельствующей о прохождении вакцинации от COVID-19 без ее фактического прохождения, - говорится в сообщении ведомства.

Против девушки возбудили уголовное дело по 327 статье УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков". Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде.