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04.08.2021 18:25
Рубрика: Происшествия

В Белом море во время шторма села на мель яхта "Агиней"

Текст: Татьяна Сухановская (Архангельская область)

В Архангельской области в акватории Белого моря в районе Ягринского маяка на мель села яхта "Агиней" с шестью членами экипажа на борту. Двигатель судна отказал, так как был залит водой, позже с яхтой пропала связь. К терпящим бедствие морякам отправились спасатели Архангельского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России.

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Как сообщает пресс-служба ведомства, глубина моря в месте бедствия составляла на тот момент около 1,6 метров, высота волны - около одного метра. Несмотря на сильный ветер, от эвакуации на берег яхтсмены отказались, сообщив, что на борту имеется запас пищи и воды. Экипаж принял решение дождаться прилива и самостоятельно "сняться с мели".

Но планы яхтсменов, усиленно пытавшихся спасти свое судно, нарушила штормовая погода в Белом море. Поэтому было принято решение эвакуировать команду на берег как можно скорее. Пока спасатели повторно добирались к "Агинею", волнение моря все более усиливалось и судно начало захлестывать водой. Причем с откачиванием ее за борт экипаж уже не справлялся.

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Спасательная операция проводилась на воздушной подушке "Хивус" и катере "20 лет МЧС". В итоге сегодня днем спасатели Северодвинской службы спасения приняли яхтсменов на борт и эвакуировали на берег. Личный состав Архангельского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России в это время дежурил поблизости в полной готовности прийти коллегам на помощь. Сейчас жизни и здоровью яхтсменов ничего не угрожает.

Справка "РГ"

Крейсерская яхта "Агиней" построена и спущена на воду в июне 1988 года. Корпус - стеклопластиковый, изготовлен на Севмаше. Длина - 9,3 метра, ширина - 3,2 метра, осадка - 1,8 метра. За дальние спортивные плавания пяти членам экипажа яхты было присвоено звание мастеров спорта России. Среди ее походов - дальнее спортивное плавание на место гибели АПЛ "Комсомолец" с заходом на остров Шпицберген и остров Медвежий, плавание по маршруту английского мореплавателя Ричарда Ченслера, а также в Норвегию, Германию, Финляндию.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

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