В Заполярье снизилось число преступлений в отношении детей

В Мурманской области тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в отношении детей, становится меньше, сообщил руководитель Следственного управления СКР по Мурманской области Андрей Ефремов.

Значительная часть преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних, выявляется в киберпространстве. На этом фоне особую роль играет профилактика.

- В нашем регионе хорошо развита система социальной поддержки и защиты детей. Например, количество сирот, проживающих в Мурманской области вне семей, всего 256. Все остальные усыновлены или живут в патронатных семьях, - отметил Андрей Ефремов.

Первоочередная профилактическая мера - это не допускать, чтобы детей воспитывала улица. Например, в марте СУ СКР по Мурманской области первым в России организовало для детей до 12 лет чемпионат по самбо на базе физкультурно-оздоровительного центра в Коле. На чемпионат в качестве зрителей были приглашены ребята из детских домов и центров социальной реабилитации. Несколько из них впоследствии решили заниматься борьбой. Некоторые дети-сироты из Мурманской области уже учатся в академиях Следственного комитета в Петербурге и Москве.

Мурманская область в целом отличается стабильностью в плане криминогенной обстановки, подчеркнул Андрей Ефремов. Ежегодно в регионе регистрируется около 25 убийств, все они раскрываются. Увеличилось число зарегистрированных преступлений коррупционной направленности, но это, скорее, позитивный показатель - их стали чаще выявлять.

Сейчас продолжается расследование по уголовным делам, возбужденным в отношении бывших должностных лиц и правительства региона, и муниципалитетов. В этом году направлено в суд уголовное дело в отношении экс-заместителя министра имущественных отношений Мурманской области.

- Чтобы обеспечить судебное наказание коррупционных преступлений в виде штрафов и возместить нанесенный вред, мы налагаем арест на имущество подозреваемых и обвиняемых - иногда даже на то, которое находится за рубежом, - говорит Александр Ефремов.

Огромную роль в предупреждении преступлений всегда играло и будет играть патриотическое воспитание молодежи, подчеркивают в региональном СК. В 2021 году исполнилось 80 лет с начала Великой Отечественной войны, и на полях сражений в Мурманской области до сих пор остается огромное количество погибших бойцов, которые до сих пор не опознаны и не похоронены. В Долине Славы в районе одной из высот благодаря усилиям регионального СУ СКР еще двое погибших советских воинов обрели свои имена. Для них эта война окончена. Кстати, искать их помогали учащиеся кадетских классов, которые намерены стать следователями. Вместе с мурманскими поисковиками сотрудники Следственного управления сегодня продолжают эту важную работу.