Бастрыкин проконтролирует дело издевавшегося над волком депутата

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту незаконной охоте, в которой участвовал высокопоставленный чиновник.

Весной, напомним, в интернете появилось шокирующее видео издевательства над раненным волком: раненого зверя переехали снегоходом, тыкали ружьем. В компании охотников был и депутат Дениса Хахалов. Когда история стала достоянием общественности, его исключили из "Единой России", а на прошлой неделе депутат подал заявление о досрочном прекращении полномочий.

"Единая Россия" исключила его из партии, а полиция начала проверку по факту жестокого обращения с животными. Свою оценку инциденту обещала дать Курганская областная дума. Однако сам депутат вину за собой не чувствовал, а наезд на волка снегоходом объяснил необходимой самообороной: раненный хищник мог кинуться на него. Все это время депутат исправно посещал все заседания думы.

Ранее в беседе с корреспондентом "РГ" народный избранник рассказал, что мужчины охотились на территории Свердловской области, все было законно. "Со мной было еще пять егерей, - пояснил Денис Хахалов. - Все разрешения у меня есть. А то, что я наехал на волка снегоходом, было необходимой самообороной: раненый хищник кинулся на меня".

Накануне председатель СК поставил ход и результаты расследования уголовного дела на контроль.

"Расследуется уголовное дело в отношении депутата Курганской областной думы и еще пятерых граждан, подозреваемых по ч.2 ст.258 УК РФ (незаконная охота). По версии следствия, они 6 февраля 2021 года участвовали в незаконной охоте на волков", - сообщается на официальном портале следственного ведомства.