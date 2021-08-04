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04.08.2021 08:23
Рубрика: Происшествия

На юге Челябинской области ликвидирован новый природный пожар

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В Брединском районе на юге Челябинской области всю прошедшую ночь шла борьба с новым ландшафтным пожаром на площади 460 гектаров. Эвакуированы 150 детей из оздоровительного лагеря. Эвакуации населенных пунктов не потребовалось.

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- Возгорание на территории Кортубайского участкового лесничества было обнаружено вчера во второй половине дня, - сообщили в пресс-службе правительства региона. - Пожар развивался по прошлогодним горельникам и двигался в направлении детского лагеря "Спутник " и населенного пункта Морозовка. На месте происшествия была создана группировка из 150 огнеборцев, 50 единиц техники, в том числе три бульдозера, принимавшие участие в ликвидации карталинских пожаров в середине июля. Из-за возгорания были вывезены дети из лагеря. Однако к самому лагерю и населенному пункту огонь удалось не допустить.

С применением тяжелой бульдозерной техники пожар оперативно опахали по периметру. К 22 часам 3 августа распространение огня удалось остановить на площади 460 гектаров. В течение ночи пожарные дотушивали очаги задымления внутри пожара и к девяти часам утра ликвидировали возгорание.

Как рассказали в администрации Брединского района, эвакуированные дети сегодня в течение дня вернутся в лагерь и продолжат свой отдых.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Лесные пожары

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