На Урале мать с младенцем в машине повторно задержали за нетрезвую езду

В Челябинской области сотрудники ГИБДД задержали пьяную женщину, перевозившую в автомобиле младенца. Выяснилось, что ранее она уже была лишена водительских прав за нетрезвую езду, но обжаловала решение суда.

- Подозрительный ВАЗ-21101 был остановлен во втором часу ночи на автодороге в Аргаяшском районе, - сообщили в пресс-службе госавтоинспекции. - За рулем находилась 33-летняя женщина с признаками алкогольного опьянения, а вместе с ней в автомобиле - девятимесячный ребенок. Поскольку от прохождения медосвидетельствования задержанная отказалась, на место происшествия был вызван сотрудник подразделения по делам несовершеннолетних для препровождения матери и ребенка в больницу.

В итоге на женщину составлены протоколы по трем статьям КоАП РФ. По данным ГИБДД, на нее совсем недавно уже составляли протокол об отказе от медосвидетельствования. Суд оштрафовал ее на 30 тысяч рублей и лишил прав на один год и восемь месяцев. Однако никаких выводов для себя автомобилистка не сделала. Обжаловав постановление суда, она уже через четыре дня вновь оказалась за рулем в состоянии опьянения.