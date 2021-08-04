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04.08.2021 16:11
Рубрика: Культура

В Тюмени из частного музея вывезли две тысячи экспонатов на экспертизу

Текст: Ирина Никитина

Из Тюменского музея частных коллекций на днях вывезли почти две тысячи экспонатов на экспертизу. Об этом объявил владелец МЧК Гай Першинг на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Фото: Владимир Трефилов/ РИА новости
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Среди изъятых предметов оказался и вполне "рабочий" боеприпас.

- Специалисты группы разминирования ОМОН Росгвардии обследовали находку и идентифицировали ее как 76 мм артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны со следами сильной коррозии. Боеприпас мог представлять реальную угрозу, - прокомментировали "РГ" в пресс-службе областного управления. - Взрывотехники ОМОН с соблюдением необходимых мер безопасности вывезли снаряд на полигон и уничтожили.

Директора культурного учреждения подозревают в незаконном обороте археологических предметов. Есть данные, что он водит дружбу с черными копателями - ищет исторические ценности, скупает и продает их. Но проверка может быть связана еще и с тем, что мужчина вовремя не поставил уникальные вещи, среди которых много из драгоценных металлов, на учет в фонды. И более того, не отчитался в ведомство по поводу крупного гранта.

Пока в отношении Гая Першинга заведено административное дело о незаконном обороте археологических предметов. По результатам проверок примут решение о возбуждении уголовного дела.

В регионах Культура Арт Музеи и памятники Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень

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