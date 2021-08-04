В Тюмени из частного музея вывезли две тысячи экспонатов на экспертизу

Из Тюменского музея частных коллекций на днях вывезли почти две тысячи экспонатов на экспертизу. Об этом объявил владелец МЧК Гай Першинг на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Среди изъятых предметов оказался и вполне "рабочий" боеприпас.

- Специалисты группы разминирования ОМОН Росгвардии обследовали находку и идентифицировали ее как 76 мм артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны со следами сильной коррозии. Боеприпас мог представлять реальную угрозу, - прокомментировали "РГ" в пресс-службе областного управления. - Взрывотехники ОМОН с соблюдением необходимых мер безопасности вывезли снаряд на полигон и уничтожили.

Директора культурного учреждения подозревают в незаконном обороте археологических предметов. Есть данные, что он водит дружбу с черными копателями - ищет исторические ценности, скупает и продает их. Но проверка может быть связана еще и с тем, что мужчина вовремя не поставил уникальные вещи, среди которых много из драгоценных металлов, на учет в фонды. И более того, не отчитался в ведомство по поводу крупного гранта.

Пока в отношении Гая Першинга заведено административное дело о незаконном обороте археологических предметов. По результатам проверок примут решение о возбуждении уголовного дела.