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4 августа 2021 г.

Постановление правительства Сахалинской области от 4 августа 2021 года № 315 "Об установлении величины прожиточного минимума в Сахалинской области на 2022 год"

Дата подписания 4 августа 2021 г.
Опубликован 4 августа 2021 г.
Вступает в силу 1 января 2022 г.

В соответствии со статьей 4 Закона Сахалинской области от 24.06.1998 № 67 "О прожиточном минимуме в Сахалинской области" Правительство Сахалинской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Сахалинской области на 2022 год в расчете на душу населения - 16252 рубля, для трудоспособного населения - 17715 рублей, пенсионеров - 13977 рублей, детей - 17733 рубля.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Губернские ведомости", на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области, на "Официальном интернет-портале правовой информации".

Исполняющий обязанности председателя Правительства Сахалинской области В.С.Сидоренко



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