Шойгу высоко оценил предложение возглавить федеральную часть списка "ЕР"

Министр обороны Сергей Шойгу назвал высочайшим доверием предложение президента РФ возглавить федеральный список партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму.

"Я принял это предложение Владимира Владимировича как большую честь и высочайшее доверие, о чем сразу на съезде "Единой России" и сказал", - так ответил Шойгу в интервью "КП.Ru" на вопрос, почему он согласился возглавить список партии.

Министр обороны подчеркнул, что РФ - это не только огромные географические пространства, но и многонациональный народ. "Напомню, в России проживает более 190 народов. И у каждого своя история, культура, традиции", - сказал министр обороны.

По его словам, для такого политического пространства жизненно необходима единая связующая политическая сила, "объединяющая все народы в главном - стремлении сохранения России и обеспечения ее дальнейшего безопасного и устойчивого развития ради благополучия всех граждан".