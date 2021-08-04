Соцопрос: Более 66% россиян имеют высшее образование

Более половины россиян (66%) имеют высшее образование,18% получили несколько дипломов о высшем образовании, восемь процентов нигде не учились после окончания средней школы, еще восемь процентов смогли получить неоконченное высшее образование. Таковы итоги социологического исследования компании Rambler&Co.

При этом 43% опрошенных заявили о том, что "без высшего образования не построить успешную карьеру", 26% полагают, что диплом важен, но опыт работы и навыки гораздо важнее, 17% получали высшее образование не для работы, а для эрудиции. Для 14% учеба в вузе оказалась не важна. При этом 12% признали, что можно вообще не учиться, а два процента высказались в пользу краткосрочных специализированных учебных курсов.

По данным исследования, 45% участников опроса работают по полученной в вузе специальности. 20% выбрали смежную сферу деятельности, 16% сменили профессию без дополнительного обучения, 11% получили новое образование для новой работы, еще восемь процентов признали, что учились в вузе только ради получения диплома, а работать по специальности они не планировали.

Приблизительно знали, чем хотят заняться в будущем лишь 32% опрошенных. Четверть участников исследования заранее готовились к поступлению в вузы на определенную специальность. 16% после окончания вуза все же решили сменить профессию, 15% прислушались к советам родителей, еще 12% выбирали специальность по результатам экзаменов.

На программах специалитета учились 55% участников опроса, магистратуру окончили 24%, программы бакалавриата было достаточно для 12%, ученую степень кандидата или доктора наук имеют девять процентов.