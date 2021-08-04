Трейлер: мексиканцы против американских зомби в сериале Amazon

А теперь, как говорится, банановый: на YouTube-канале Amazon Prime Video LATAM опубликован трейлер мексиканского постапокалиптического хоррор-сериала "Солдаты-зомби" (S.O.Z. Soldatos o Zombie).

По сюжету вампуки из мексиканской тюрьмы строгого режима вместе со своим сыном сбегает влиятельный наркобарон, чтобы затаиться в отдаленном учреждении по реабилитации наркоманов, расположенном на границе с США. Но планам отсидеться мешает нашествие зомби - результат генетических экспериментов американской военщины.

Режиссер - Ригоберто Кастаньеда ("Диаблеро").

Премьера - 6 августа. В первом сезоне заявлены восемь серий.