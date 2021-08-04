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Трейлер: мексиканцы против американских зомби в сериале Amazon

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    04.08.2021, 16:51
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Amazon Prime Video LATAM Фото: youtube.com/ Amazon Prime Video LATAM
Фото: youtube.com/ Amazon Prime Video LATAM

А теперь, как говорится, банановый: на YouTube-канале Amazon Prime Video LATAM опубликован трейлер мексиканского постапокалиптического хоррор-сериала "Солдаты-зомби" (S.O.Z. Soldatos o Zombie).

Фото: kinopoisk.ru
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По сюжету вампуки из мексиканской тюрьмы строгого режима вместе со своим сыном сбегает влиятельный наркобарон, чтобы затаиться в отдаленном учреждении по реабилитации наркоманов, расположенном на границе с США. Но планам отсидеться мешает нашествие зомби - результат генетических экспериментов американской военщины.

Режиссер - Ригоберто Кастаньеда ("Диаблеро").

Премьера - 6 августа. В первом сезоне заявлены восемь серий.

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