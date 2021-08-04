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04.08.2021,  
09:38
Текст:  Олег Корякин

Упал после мойки: названа вероятная причина крушения F-22 ВВС США

ВВС США обнародовали причины загадочного падения истребителя F-22.
Фото: Wikimedia.org/ Master Sgt. Andy Dunaway Фото: Wikimedia.org/ Master Sgt. Andy Dunaway
Фото: Wikimedia.org/ Master Sgt. Andy Dunaway

Спустя год после крушения F-22 возле авиабазы Эглин во Флориде названа возможная причина катастрофы. Он разбился из-за "ошибки в техническом обслуживании, допущенной после мойки самолета", - цитирует представителя ВВС США издание Airforce times.

Фото: Staff Sgt. Perry Aston / USAF / wikimedia.org
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Суть ошибки не раскрывается. Известно лишь, при взлете пилот заметил предупреждение системы управления полетом, но все же решил подняться в воздух. Вскоре после этого летчик начал испытывать трудности с управлением и объявил о чрезвычайной ситуации. Он ждал, пока согласуют план восстановления системы, но в итоге ему пришлось катапультироваться. Пилот выжил, получив незначительные травмы. Летчик был приписан к 43-й истребительной эскадрилье 325-го истребительного крыла.

Ущерб от крушения самолета был оценен в 201 миллион долларов. Почти половина из девяти крупных аварий F-22 в 2020 финансовом году произошла в 325-м истребительном крыле.

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