В Болгарии переполнились лагеря для беженцев

Расположенные на территории Болгарии лагеря для беженцев оказались сильно переполнены.

В рассчитанном на 300 человек месте компактного проживания в селе Бусманцы в настоящее время проживает 460 мигрантов. Большинство из них - граждане Афганистана, Пакистана, Ирана, Ирака и Сирии. В основном это молодые люди, возраст которых не превышает 30 лет, беременные женщины и дети. Из-за наплыва беженцев также переполнились лагеря в городе Любимец и селе Пыстрогор.

Проблема нелегальных мигрантов приобретает все большее значение для Болгарии. Так, только за последние несколько суток в окрестностях одной лишь Софии задержаны почти сто беженцев, не имеющих право находиться на территории балканской республики. Информация же о попытках без разрешения перевезти вглубь государства группы выходцев из Ближнего Востока поступают каждый день.

Особо острая реакция на происходящее последовала от болгарского евродепутата Ангела Джамбазки, считающего нелегалов причиной роста преступности в стране. Более того, политик назвал "либеральной глупостью" создание Брюсселем условий для превращения Евросоюза в "гетто для мигрантов".

"Последние недели ежедневно в столице задерживают беженцев, которые очень далеки от определения "несчастные матери с детьми", - выступил Джамбазки с заявлением в Facebook. - Будущее европейского континента, в частности Болгарии, вновь под угрозой".