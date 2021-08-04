В Госдуме назвали демаршем отказ ОБСЕ присутствовать на выборах в РФ

Решение Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не направлять наблюдателей на выборы в Госдуму - это ни чем не подкрепленный политический демарш. Такое мнение журналистам высказал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее стало известно, что Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ не будут направлять на выборы своих наблюдателей, так как организацию не устраивает квота, которую Россия предложила из-за пандемии.

При этом организация сослалась на якобы невозможность осуществлять мониторинговую миссию в урезанном составе. Такая аргументация выдержана в духе пресловутых двойных стандартов и явно политизирована, отметил Леонид Слуцкий. Он напомнил, что делегация наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на последних выборах президента США состояла из 30 человек и 11 экспертов, и "такая квота никак не помешала осуществлять свою деятельность". Россия же предлагала сформировать миссию из 50 наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ и 10 от ПА ОБСЕ.

"Конечно, на самих выборах это никак не отразится, они пройдут в соответствии со всеми демократическими принципами", - уверен парламентарий.