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04.08.2021 21:00
Рубрика: Общество

В МГТУ гражданской авиации оказался рекордный конкурс на бюджетные места

Текст: Наталия Ячменникова

В Московском государственном техническом университете гражданской авиации подвели первые итоги приемной кампании. Завершилась подача заявлений о приеме на очное обучение по образовательным программам бакалавриата и специалитета на бюджетные места.

Фото: Из личного архива Алисы Тепляковой
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Количество поданных заявлений - рекордное для университета за последние пять лет: этот показатель увеличился на 40% по сравнению с прошлым годом. Конкурс оказался рекордным и для колледжей - филиалов МГТУ ГА. В Москве и шести филиалах средний конкурс по поданным заявлениям составил 25,7 человека на место.

"Мы рады, что популярность ведущего технического университета гражданской авиации России только растет, даже в условиях кризиса в авиационной отрасли. Это связано с пониманием, что даже если самолеты не летают, им все равно нужно техническое обслуживание и ремонт, - говорит ректор МГТУ ГА, профессор Борис Елисеев. - Только что стало известно, что Минтруд разрешил женщинам работать авиамеханиками и обслуживать самолеты уже с марта 2022 года. Отрасль динамично восстанавливается, и МГТУ ГА предлагает образование международного уровня во всех областях, связанных с обеспечением работы гражданской авиации. Мы продолжаем прием заявлений от желающих учиться очно и заочно на платной основе и ждем всех поступивших в нашем университете!"

Общество Образование

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