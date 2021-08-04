В МИД Беларуси состоялся брифинг для иностранных дипломатов

Объективная и документально подтвержденная информация о происходящих драматических процессах на белорусско-литовской границе была изложена в МИД Беларуси в среду.

Брифинг для аккредитованных в стране дипломатических миссий иностранных государств был организован с участием заместителя министра иностранных дел РБ Сергея Алейника и председателя Государственного пограничного комитета Романа Подлинева, информирует БЕЛТА.

Внимание дипломатов, отмечает агентство, было обращено на последовательные шаги литовской стороны по разрушению выстроенной за многие годы системы добрососедского пограничного взаимодействия между двумя государствами. Был акцентирован и факт отсутствия реакции со стороны европейских структур на ранее направлявшиеся предложения белорусской стороны по обсуждению миграционных вопросов.

"Действия литовской стороны по корректировке национального законодательства в данной области и издание приказа министра внутренних дел, санкционирующего применение силы в отношении просителей убежища, привели к текущим трагическим последствиям. Разворот ищущих убежища людей не согласуется ни с Конвенцией о статусе беженцев, ни с Хартией ЕС об основных правах человека, ни с другими документами о правах человека. Попытки литовской стороны представить это как некий спланированный акт, переложить ответственность на белорусскую сторону несостоятельны", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве РБ.

На брифинге была подтверждена готовность официального Минска к совместному решению всех сложных вопросов, влияющих на стабильность и безопасность в регионе, жизнь и благосостояние людей, в том числе в рамках пограничного взаимодействия. "Белорусская сторона никогда не политизировала сферы практического сотрудничества, в том числе и со странами Запада и ЕС", - подчеркнули в МИД.

В этой связи белорусская сторона рассчитывает на международное расследование по выявленным в Литве фактам насилия, а также системного нарушения международных обязательств в области прав человека. Кроме того, была выражена надежда, что институты ЕС и правозащитные организации не будут закрывать глаза на незаконные, произвольные и откровенно жестокие действия по отношению к мирным беженцам, совершаемые под контролем литовских властей.