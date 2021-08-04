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04.08.2021 16:32
Рубрика: Экономика

В Москве состоялось заседание оргкомитета Российской энергетической недели - 2021

В Москве под председательством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Александра Новака состоялось заседание Организационного комитета по подготовке и проведению Международного форума "Российская энергетическая неделя" 2021 года. В мероприятии приняли участие представители федеральных органов власти, энергетических компаний и отраслевых сообществ.

Открывая заседание, вице-премьер Российской Федерации Александр Новак обозначил даты Форума, который пройдет с 13 по 15 октября 2021 года в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве в гибридном формате - основные мероприятия программы пройдут 13 и 14 октября, 15 октября станет Молодежным днем.

Как отметил А. Новак, помимо деловой программы запланирована выставочная экспозиция крупнейших энергетических компаний, некоторые из них уже проявили инициативы об организации своих стендов в рамках Форума.

"Планируемая повестка РЭН-2021 широко востребована среди профессионального сообщества, привлекает внимание глав государств, руководителей компаний и ведущих экспертов отрасли. Проведение Форума - еще одна возможность продолжить позиционирование нашей страны как мировой энергетической державы", - подчеркнул заместитель Председателя Правительства РФ.

В ходе заседания советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета РЭН-2021 Антон Кобяков отметил, что мероприятия Форума состоятся с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности, на площадке будут учтены требования Роспотребнадзора и Всемирной организации здравоохранения. "Благодаря прошедшему в июне этого года Петербургскому международному экономическому форуму мы приобрели опыт проведения крупнейших конгрессно-выставочных мероприятий в новых эпидемиологических условиях с участием главы государства, руководителей российских и международных компаний, иностранных официальных лиц, ведущих представителей делового, экспертного, медийного сообществ", - подчеркнул Антон Кобяков.

В рамках деловой программы РЭН-2021 предполагается провести ряд сессий по вопросам развития электроэнергетики, нефтегазовой, химической, газовой и угольной промышленности, а также мероприятия, посвященные импортозамещению, цифровой трансформации, энергопереходу, климатическим вопросам и вопросам безопасности объектов топливно-энергетического комплекса.

Помимо сессий, которые пройдут в гибридном формате, в рамках программы РЭН-2021 состоится традиционное торжественное награждение победителей премии "Глобальная энергия". Кроме того, предполагается проведение ряда рабочих совещаний.

Организаторами Форума являются Министерство энергетики Российской Федерации, Фонд Росконгресс и правительство Москвы.

Экономика Отрасли Энергетика

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