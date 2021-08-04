Вышел русский трейлер фильма ужасов "Лес призраков: Сатор"

На YouTube опубликован локализованный трейлер "фестивального" фильма ужасов "Лес призраков: Сатор" (Sator). Лента, если верить анонсам, стяжала некоторое одобрение ряда западных критиков и российским прокатчиком заявлена как "новая "Ведьма из Блэр".

Адам с семьей живет в уединенной хижине в лесу. По местной легенде, на эти земли наложено проклятье - веками они принадлежат ведьме и ее поверенным призракам. В силу чего злая карга и посылает злого духа Сатора - заявить на семью свои права. Это сюжет.

Режиссер, сценарист, продюсер, оператор, монтажер и композитор проекта - 35-летний калифорниец Джордан Грэм ("Призрак" 2012 года). Имена задействованных в нем актеров вам ничего не скажут.

Как уточняют профильные ресурсы, кассовые сборы картины составили 693 доллара. ("Призрак" выступил более внушительно и заработал 1 300 долларов.)

В кино - с 16 сентября.