Указ главы Республики Бурятия от 4 августа 2021 года № 236 "О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия от 24.06.2021 № 183 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести следующие изменения в указ Главы Республики Бурятия от 24.06.2021 № 183 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)" (в редакции указов Главы Республики Бурятия от 25.06.2021 № 191, от 28.06.2021 № 193, от 30.06.2021 № 196, от 07.07.2021 № 202, от 09.07.2021 № 212, от 12.07.2021 № 213, от 23.07.2021 № 220, от 28.07.2021 № 227, от 28.08.2021 № 231):

1.1. В пункте 5:

1.1.1. В абзаце первом слова "по 8 августа 2021 года" заменить словами "по 31 августа 2021 года".

1.1.2. В абзаце втором слова "по 8 августа 2021 года" заменить словами "по 31 августа 2021 года".

1.1.3. В абзаце четвертом слова "по чартерным программам" исключить.

1.2. В пункте 7.1:

1.2.1. В абзаце первом слова "по 8 августа 2021 года" заменить словами "по 31 августа 2021 года".

1.2.2. В абзаце третьем слова "не позже 22.00 часов" заменить словами "не позже 23.00 часов".

1.3. В абзаце пятом пункта 7.1.1 слова "не позже 22.00 часов" заменить словами "не позже 23.00 часов".

1.4. В абзаце шестом пункта 7.1.2 слова "не позже 22.00 часов" заменить словами "не позже 23.00 часов".

1.5. В пункте 7.4 слова "по 8 августа 2021 года" заменить словами "по 31 августа 2021 года".

1.6. В пункте 7.8 слова "по 8 августа 2021 года" заменить словами "по 31 августа 2021 года".

1.7. В абзаце шестом пункта 9 слова "по 8 августа 2021 года" заменить словами "по 31 августа 2021 года".

1.8. В пункте 11.7 слова "по 8 августа 2021 года" заменить словами "по 31 августа 2021 года".

1.9. В пункте 14.5 слова "по 8 августа 2021 года" заменить словами "по 31 августа 2021 года".

1.10. Пункт 18.2 признать утратившим силу.

1.11. В пункте 22 слова "с 27 июня 2021 года по 25 июля 2021 года включительно" исключить.

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Бурятия А.С.Цыденов







