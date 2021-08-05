Китайцев удивили популярные русские закуски

Китайский портал sina.com.cn оценил популярные русские закуски. Автор статьи оказался в шоке от некоторых из них. По его словам, некоторые блюда подходят только для мужественных людей.

"В России довольно холодно, и в холодную погоду там любят выпить, чтобы согреться, а их закуски, на наш взгляд, очень "жесткие"!" - отметил автор.

В первую очередь, была выделена икра, но скорее из-за ее стоимости, а не вкусовых качеств. "В глазах россиян это обычная закуска к выпивке. Такой подход не может не вызывать зависть у многих китайских гурманов", - отмечается в статье.

А вот сырокопченую и сушеную рыбу автор не оценил. Эти закуски напомнили ему сашими, а в Китае не любят сырую рыбу. Он выразил недоумение, как такое можно есть.

Странным ему показалось и сочетание картошки с селедкой. По словам автора материала, запах консервированной сельди невыносим. По крайней мере, для китайцев. "Я не могу себе представить, какой вкус у селедки, если ее не мариновать?" - отмечается в тексте.

Зато соленые огурцы были оценены по достоинству. В Китае такое любят. Да и выглядит, по мнению автора, такая закуска гораздо приятнее первых трех.