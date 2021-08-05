Командир "Соколов России" рассказал о высшем пилотаже и самолетах

Липецкая пилотажная группа "Соколы России" вместе с не менее известными "Русскими витязями" и "Стрижами" входит в число лучших мировых пилотажных групп. Они демонстрируют свой знаменитый оборонительно-наступательный воздушный бой на самолетах Су-35С, показывая высокую летную выучку и возможности отечественной авиатехники.

Об этом изданию "Армейский стандарт" рассказал ведущий авиационной группы высшего пилотажа Александр Гостев. "Соколы России" были организованы на базе липецкого центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России в 1993 году. Создавались для совершенствования навыков полетов истребителей в группе, профессиональной подготовки летчиков, а также для демонстрации маневренных возможностей самолетов Су-27. С начала 2000-х в программу показа и был включен маневренный воздушный бой "пара на пару", который и стал визитной карточкой "Соколов России".

Полковник Александр Гостев отметил, что в настоящее время члены группы летают в основном на Су-30СМ и Су-35С. Но поднимаются в небо и на других машинах - Су-27, Су-27УБ, Су-30. Для своего знаменитого боя используют самолеты разнцых цветов - два голубых и два серых, чтоб зрителям было понятнее. Бой происходит "пара на пару".

Военные летчики владеют самыми разными фигурами пилотажа - это петля Нестерова, "горки", полуперевороты, "кадушки" с выходом на минимальной скорости, "колокол". Выполняют все, на что способен самолет.

А еще помогают начинающим летчикам осваивать современные машины. Молодые лейтенанты, выпускники авиационных училищ, летают на Л-39, МиГ-29 и Як-130. В полках же в наличии лишь МиГ-29. Поэтому на базе липецкого центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России, начальником исследовательского отдела которого и является Александр Гостев, их переучивают на все самолеты оперативно-тактической авиации - фронтовые бомбардировщики Су-24М, штурмовики Су-25СМТ, истребители Су-30СМ, Су-35С.