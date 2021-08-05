МБР "Тополь" снимут с вооружения в 2024 году

Эксплуатация межконтинентальной баллистической ракеты РТ-2ПМ "Тополь" будет полностью прекращена в 2024 году.

- Планируется, что в 2024 году крайняя МБР "Тополь будет снята с вооружения РВСН. Сейчас выслужившие свой срок ракеты заменяются на МБР "Ярс" с разделяющейся головной частью, - рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе. Официальным подтверждением этой информации агентство не располагает.

Часть списанных МБР могут быть использованы в качестве ракет-носителей "Старт-1" для вывода на низкую околоземную орбиту малогабаритных спутников. О возможном возобновлении программы "Старт-1" в 2020 году рассказал генеральный конструктор разработавшего "Тополь" Московского института теплотехники Юрий Соломонов. По данным из открытых источников, сейчас МИТ создает новые баллистические ракеты "деревянной" серии: "Кедр" и "Осина".

Ракетный комплекс "Тополь" с моноблочной боевой частью мощностью 550-800 килотонн был принят на вооружение 1 декабря 1988 года. В разное время на вооружении РВСН находилось до 369 ракет этого типа. Несмотря на возможность продления сроков эксплуатации, МБР "Тополь" заменяют на "Ярс" с несколькими боевыми блоками индивидуального наведения.