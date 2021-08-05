На Украине признали уязвимость американских F-35 перед российскими РЛС

На Украине признали уязвимость американских многофункциональных истребителей-бомбардировщиков F-35 Lightning II перед российскими радиолокационными станциями. При обновлении парка украинским ВВС надо делать ставку на другой самолет.

Об этом сообщил бывший главный конструктор государственного предприятия "Антонов" Александр Лось, пишет РИА Новости. Он уверен, что лучшим кандидатом для ВВС Украины должен стать F-15EX производства США.

Что касается новейшего истребителя F-35 Lightning II, то он не подходит Киеву. А причина - в близости границы с Российской Федерацией, где сплошные радиолокационные поля, способные фиксировать даже малозаметные объекты.

Сказал Александр Лось и о собственной эффективной системе ПВО Украины. Ее планируют создать вместе с Польшей и странами Балтии.