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05.08.2021,  
12:47
Текст:  Светлана Цыганкова

На Украине признали уязвимость американских F-35 перед российскими РЛС

F-35 Lightning II Фото: Donald R. Allen/wikimedia.org F-35 Lightning II Фото: Donald R. Allen/wikimedia.org
F-35 Lightning II Фото: Donald R. Allen/wikimedia.org

На Украине признали уязвимость американских многофункциональных истребителей-бомбардировщиков F-35 Lightning II перед российскими радиолокационными станциями. При обновлении парка украинским ВВС надо делать ставку на другой самолет.

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
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Об этом сообщил бывший главный конструктор государственного предприятия "Антонов" Александр Лось, пишет РИА Новости. Он уверен, что лучшим кандидатом для ВВС Украины должен стать F-15EX производства США.

Что касается новейшего истребителя F-35 Lightning II, то он не подходит Киеву. А причина - в близости границы с Российской Федерацией, где сплошные радиолокационные поля, способные фиксировать даже малозаметные объекты.

Сказал Александр Лось и о собственной эффективной системе ПВО Украины. Ее планируют создать вместе с Польшей и странами Балтии.

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