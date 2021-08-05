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5 августа 2021 г.

Указ губернатора Новгородской области от 5 августа 2021 года № 373 "О внесении изменений в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97"

Дата подписания 5 августа 2021 г.
Опубликован 5 августа 2021 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Новгородской области от 6 марта 2020 года № 97 "О введении режима повышенной готовности"

1. Внести изменения в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 "О введении режима повышенной готовности":

1.1. Заменить в пункте 20 слова "Условия проведения таких мероприятий, в том числе численность присутствующих на них и их обязанности по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, определяются организаторами по согласованию с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области" на "Решение о возможности проведения федеральными органами государственной власти, а также организациями, учредителями (соучредителями) которых являются указанные органы, массовых мероприятий с количеством участников более 500 человек принимается Губернатором Новгородской области на основании обращений указанных органов и организаций с учетом предложений (предписаний) главного государственного санитарного врача Новгородской области в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 7 июля 2021 года № 18 "О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Российской Федерации в случаях проведения массовых мероприятий";

1.2. Изложить пункт 2517 в редакции:

"2517. Органам местного самоуправления Новгородской области до 01 сентября 2021 года не проводить культурно-развлекательные мероприятия для населения, в том числе посвященные празднованиям дней образования населенных пунктов.";

1.3. Дополнить в пункте 2518 шестой абзац после слов "(служебные) обязанности" словами "на территории Новгородской области";

1.4. Дополнить в пункте 2519 первый абзац после слов "(служебные) обязанности" словами "на территории Новгородской области";

1.5. Дополнить приложение № 1 к названному указу строкой 8 следующего содержания:

1.6. Дополнить в приложении № 3 к названному указу пункт 1 после слов "100 % сотрудников" словами ", осуществляющих профессиональные (служебные) обязанности на территории Новгородской области,".

2. Указ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования. Пункт 1.5 указа действует до 01 сентября 2021 года.

3. Опубликовать указ в газете "Новгородские ведомости" и разместить на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru)

Губернатор Новгородской области А.С.Никитин



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