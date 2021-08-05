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Изобретена одноразовая инъекция, предотвращающая потерю зрения

05.08.2021 / 11:55

Исследователи из Китая и Австралии разработали метод лечения, позволяющий снизить потерю зрения без необходимости постоянных инъекций в глаза. Они придумали одноразовую инъекцию, которая может вылечить дегенерацию желтого пятна и диабетическую ретинопатию.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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Известно, что во многом слепота вызвана чрезмерным ростом новых кровеносных сосудов в задней части глаза. Этот рост сосудов лечат многочисленными инъекциями антител. Но, эта терапия эффективна только для 40-60 процентов пациентов.

Тянь Ин, офтальмолог из Пекинской больницы Чаоян и ведущий автор исследования, опубликованного в журнале Nature Biomedical Engineering обнаружил, что лечения антителами недостаточно. Слепота также связана с воспалением. Ученые убедились, что чрезмерно активные иммунные клетки, вызывающие воспаление, можно нейтрализовать введением экзосомы - молекулы, вырабатываемой Т-клетками (клетками иммунитета) и разработали комплексный препарат на основе экзосомы, антител и триггерного белка, разделяющего два первых компонента.

Клинические испытания на мышах и обезьянах показали, что препарат может лечить более 90 процентов повреждений зрения. Ученые работают над новым способом введения лекарства с помощью наночастиц.

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Фото: Istock
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