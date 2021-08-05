Памфилова рассказала о кампании по дискредитации выборов в России

Кампания по дискредитации выборов в России началась задолго до думской кампании, и только политически слепой или лукавый этого не видит и не ощущает, заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

"Обострились внешние неблагоприятные факторы: ряд стран Запада "назначили" Россию буквально своим врагом, противником, от которого якобы для них исходит основная угроза. Нас продолжают душить санкциями, НАТО все ближе подступает к нашим границам, и практически во всем "плохом", что происходит в мире, обвиняют Россию", - сказала Памфилова РИА Новости.

Глава ЦИК подчеркнула, что "вина" России в отстаивании права на независимую от внешнего диктата политику, исходя из своих национальных интересов.

"Конфликт все более выходит на уровень мировоззренческого противостояния, и во всех этих битвах выборы становятся одной из основных мишеней. Кампания по их дискредитации началась задолго до грядущего сентября, и только политически слепой или лукавый этого не видит и не ощущает", - добавила она.

Говоря о сохранности бюллетеней, Элла Памфилова обратила внимание на то, что ЦИК предусмотрел несколько степеней защиты.

"Мы настолько проработали вопросы безопасности хранения бюллетеней, что там не то что мышка не проскочит - комар не пролетит... Мы столько степеней защиты предусмотрели, что никаких сомнений в том, как хранятся бюллетени, что кто-то может вмешаться каким-то образом, не должно остаться", - заверила председатель Центризбиркома.