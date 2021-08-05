Памфилова: Видеонаблюдение покроет 98% избирательных участков

Видеонаблюдение призвано обеспечить контроль за происходящим на избирательных участках всем участникам избирательного процесса, заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

"Наша задача - сделать так, чтобы у всех участников избирательного процесса была возможность полностью контролировать происходящее", - сказала Памфилова на совещании в ЦИК по видеонаблюдению.

Глава Центризбиркома подчеркнула, что на участках с видеонаблюдением смогут проголосовать 98% избирателей. Она также обратила внимание на то, что с 17 по 19 сентября, три дня и три ночи, будет вестись видеонаблюдение. Это около 70 часов непрерывной трансляции.

Объектов с видеонаблюдением и онлайн-трансляцией на служебный портал будет более 50 тысяч, а объектов с видеонаблюдением без трансляции, но с сохранением записей - более 5,6 тысяч. Объектов, оборудованных устройствами видеофиксации с дальнейшим сохранением записей, будет более 36,2 тысяч.

"Мы уходим от праздного любопытства, созерцания ради созерцания… Двери не закрыты ни для кого, просто мы ушли от того, чтобы в виртуальную пустоту вбрасывать миллиарды денег", - отметила Элла Памфилова. Она добавила, что у наблюдателей будет возможность перемотать записи с избирательных участков.