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05.08.2021 11:51

ПСБ запустил вклад «Сильная ставка» под 6,95% годовых и повысил ставки по всей линейке сберегательных продуктов

ПСБ предложил новый вклад "Сильная ставка" с доходностью до 6,95% годовых, который доступен для всех клиентов, размещающих новые средства в банке.

Минимальный размер вклада - 1 млн рублей, срок размещения - 397 или 732 дня по ставке от 6,65% до 6,95% годовых в зависимости от суммы и срока. По вкладу предусмотрено пополнение в течение первых 30 дней с даты открытия.

Депозит "Сильная ставка" можно открыть в любом отделении ПСБ.

Одновременно ПСБ повысил доходность по всей линейке срочных депозитов и накопительных счетов. Диапазон увеличения ставок по вкладам "Весомый процент", "Онлайн-вклад", "Мой доход", "Моя копилка", "Мои возможности" составил 0,3 - 0,85 п.п. По депозиту "Весомый процент" максимальная ставка достигла 7,5% годовых.

По вкладу "Онлайн" клиенты могут получить повышенный доход до 7,1% годовых. Предложение действует для клиентов, которые впервые открывают депозиты в мобильном или интернет-банке ПСБ. По депозиту "Мой доход" ставка увеличена до 6,75% годовых, по вкладу с пополнением "Моя копилка" - до 5,4% годовых, по депозиту с пополнением и частичным снятием "Мои возможности" - до 5,15 % годовых.

По накопительному счету "Акцент на процент" действует ставка 4% годовых, к ней можно получить дополнительную надбавку до 3 п.п. Данным предложением могут воспользоваться клиенты, которые держат на счете до 1 млн рублей и активно пользуются любой картой ПСБ для оплаты покупок. Такую же надбавку получают участники программы Orange Premium Club при размещении на накопительном счете до 1,5 млн рублей.

По накопительному счету "Про запас" для клиентов, которые впервые открывают накопительный счет в ПСБ, в первые два месяца действует повышенная ставка 7% годовых, базовые ставки увеличены максимально до 5% годовых. Клиент может снимать и пополнять накопительные счета на любую сумму без ограничений.

"Мы внимательно следим, как развиваются тенденции на рынке привлечения вкладов, как меняются предпочтения вкладчиков, и на основе этой экспертизы совершенствуем условия сберегательных продуктов банка. Вслед за повышением ключевой ставки ЦБ на банковском рынке продолжается рост ставок привлечения средств физлиц. Мы видим, как поменялись настроения вкладчиков и отмечаем повышение интереса к классическим сберегательным продуктам - вкладам и накопительным счетам, дающим гарантированный доход и возможность планирования сбережений", - отмечает руководитель департамента разработки и развития продуктов розничного бизнеса ПСБ Марат Муллагалиев.

Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"

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