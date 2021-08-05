К сентябрю завершат благоустройство территорий возле двух станций БКЛ

Благоустройство территорий возле станций Большой кольцевой линии метро "Зюзино" и "Новаторская" завершат к сентябрю. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Работы идут на улицах Новаторов, Каховка и Перекопская. Там убирают под землю все воздушные кабельные линии, делают удобные тротуары, обновляют уличное освещение. Ранее схожие работы прошли на улице Пилюгина.

Заммэра рассказал, что на Перекопской улице оборудована кабельная канализация длиной около 2 километров, в нее убрали все воздушные линии. Это позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию сетей.

На тротуарах и проезжей части заменят асфальтобетонное покрытие и установят бордюрный камень. Для автомобилистов сделают парковочные карманы.

"Для обеспечения безопасности пешеходов на Перекопской улице будет установлено более 110 новых фонарей с энергосберегающими светильниками, - подчеркнул Петр Бирюков. - Приведем в порядок две детские площадки, на них будет установлено современное игровое оборудование для детей разного возраста".