За три дня москвичи подали 300 тыс заявлений на онлайн-голосование в сентябре

За три дня москвичи подали 300 тысяч заявлений на онлайн-голосование в сентябре. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Заявки направлены на проверку в ЦИК России для подтверждения права избирателя участвовать в выборах. Итоговое число зарегистрированных на онлайн-голосование станет известно после 13 сентября, когда проверят финальные сверки списков избирателей.

Напомню, выбрать онлайн-голосование могут все совершеннолетние граждане России, постоянно зарегистрированные в Москве, у которых есть полная учетная запись на mos.ru. Зарегистрироваться на участие можно до 23:59 13 сентября 2021 года.

Для того, чтобы подать заявление, необходимо авторизоваться в личном кабинете на mos.ru и перейти по ссылке. Кроме того, сделать это можно при помощи мобильных приложений "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы".

Чтобы зарегистрироваться через приложение "Госуслуги Москвы", потребуется перейти в раздел "Услуги" и выбрать "Подача заявления на дистанционное электронное голосование". Самый простой способ подать заявление - через приложение "Моя Москва", необходимо перейти по баннеру на главной странице. Процедура регистрации аналогична подаче заявления через сайт.

В ходе электронного голосования москвичи будут выбирать депутатов Госдумы. Кроме того, жители районов Академический, Гагаринский, Ломоносовский, Новогиреево и частей районов Вешняки, Ивановское и Проспект Вернадского смогут выбрать депутатов Мосгордумы, а жители Щукина - муниципальных депутатов.

Напомним, выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. В Москве со 2 августа открыта регистрация на дистанционное электронное голосование.